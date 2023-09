Beroving – Van Speijkstraat - Zandvoort

Wie weet meer over de beroving van een 17-jarige pizzabezorger, op dinsdag 5 september rond 20.10 uur in Zandvoort? Kunt u ons hierbij helpen? Neem dan contact met ons op.

Omschrijving

De 17-jarige jongen was op dinsdagavond 5 september aan het werk als pizzabezorger. Hij is op de route van de bezorging op de Van Speijkstraat van zijn fiets afgetrapt. Hij liep door de val een hoofdverwonding op. Het is onduidelijk of het over één of meerdere verdachten gaat. Er is geen signalement bekend. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet naar het ziekenhuis gebracht te worden. De verdachten hebben de bestelling uit de fietskoffer weggenomen.

Getuigenoproep

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij deze beroving betrokken is/zijn dan horen wij dat graag. Anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, zoals van een deurbel met camera, ook van uit die buurt op dat tijdstip. U kunt de beelden uploaden via onderstaand tipformulier vermelding van 2023191635.