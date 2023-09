Diefstal kunst – Dam – Medemblik

In het voormalig stadhuis van de gemeente Medemblik (Dam) is ingebroken. Daarbij zijn zeker vijf schilderijen, een barometer en een kroonluchter gestolen. Uit onderzoek blijkt dat er mogelijk meer is weggenomen. Hebt u informatie? Of heeft u de goederen ergens te koop aangeboden zien worden? Bel direct de politie via 0800-6070. Liever anoniem tippen? Bel 0800-7000.

Vragen

Hebt u informatie over deze diefstal? Weet u wie hierbij betrokken is? Of heeft u de gestolen goederen ergens te koop aangeboden zien worden?



Bel direct de politie via telefoonnummer 0800-6070 of geef informatie door via onderstaand tipformulier. Liever anoniem tippen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem (M) via telefoonnummer 0800-7000. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2023187760