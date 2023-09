Diefstal uit woning – Reigerlaan - Heemstede

Laatste update: 26-09-2023 | 20:45 Zaaknummer: 2023152742 Datum delict: 17-09-2023 Plaats delict: Heemstede

In de nacht van zondag 16 juli op maandag 17 juli 2023 is er ingebroken in een woning aan de Reigerlaan in Heemstede. De inbreker is vastgelegd op camera. Herkent u de verdachte? Of heeft u andere informatie over de zaak? Bel direct de politie via 0900-6070.