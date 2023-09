Poging beroving met geweld - Rustenburgerhof - Heerhugowaard

Donderdag 31 augustus 2023 heeft er een poging beroving met geweld plaatsgevonden aan de Rustenburgerhof in Heerhugowaard. Heeft u meer informatie of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op met de politie.

Omschrijving

Rond 19.50 uur werd er aangebeld bij een 92-jarige bewoonster. Toen zij de deur opendeed, werd ze direct door een nog onbekende man bij haar keel gegrepen. De man bedreigde haar en zei dat ze haar eigendommen moest afgeven. Nadat de vrouw dit weigerde, werd ze hardhandig naar de grond geduwd. De man is vervolgens zonder buit in onbekende richting vertrokken. Het slachtoffer heeft bij het incident licht letsel opgelopen, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De politie zoekt getuigen

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Man

Donkere huidskleur

Zwart haar

Droeg zwarte kleding

Sprak Nederlands

De politie verricht verder onderzoek en zoekt getuigen. Weet u meer over dit incident, neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem tippen kan via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden die in de buurt zijn gemaakt rond 19.50 uur, bijvoorbeeld van dashcams of deurbelcamera’s. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2023187721.