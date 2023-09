Schietincident - Rijnweg - Hoorn

Dinsdag 12 september vond er een schietincident plaats aan de Rijnweg in Hoorn. Heeft u beelden van dit incident of meer informatie? Bel met de politie via 0900-8844.

Omschrijving

Rond 19.40 uur kreeg de politie melding van een schietincident aan de Van Dedemstraat (nabij station Hoorn). Hier werd een 18-jarige man uit Amsterdam gewond aangetroffen. Onderzoek heeft doen uitwijzen dat het slachtoffer niet neergeschoten is aan de Van Dedemstraat, maar aan de Rijnweg (nabij station Kersenboogerd). Dit gebeurde rond 19.10 uur. Het slachtoffer heeft zich daarna per trein verplaatst. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft met meerdere eenheden een zoekslag verricht, maar van de verdachten ontbreekt nog ieder spoor.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar twee verdachten. Van hen is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1:

Man

Lichte huidskleur

Rond de 18/19 jaar

1,80 tot 1,85 meter lang

Mager postuur

Kort blond haar

Droeg een zwart trainingspak en capuchon

Verdachte 2:

Man

Lichte huidskleur

Rond de 18/19 jaar

1,70 tot 1,75 meter lang

Mager postuur

Kort blond haar

Droeg een felgeel trainingspak, blauw tasje en een zwarte pet

De politie verricht verder onderzoek naar het incident en heeft ter plaatse al meerdere getuigen gesproken. Heeft u de politie nog niet gesproken over dit incident, neem dan contact op via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij het incident betrokken is dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden in de buurt van de Rijnweg rond 19.10 uur, bijvoorbeeld van dashcams of deurbelcamera’s. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2023197298.