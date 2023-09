Straatroof - Risdammerhout - Hoorn

Omschrijving

Drie mannen riepen ‘Je geld’ naar het slachtoffer en schopten hem vervolgens van zijn fiets. Hij werd bedreigd en een geldbedrag werd hem afgenomen. Nadat het geldbedrag was afgenomen liepen de drie, in zwart gehulde personen met capuchon, in westelijke richting (richting Mediamarkt) het park uit. De Leeuwarder is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar deze verdachte en getuigen die mogelijk iets gezien hebben of iets weten van deze laffe straatroof. Heb je beelden of informatie? Deel het met de politie via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.