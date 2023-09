Straatroof – Rosenholm – Hoofddorp

Omschrijving

Situatie

De Hoofddorper werd op de Rosenholm klemgereden door een grijze auto. Twee mannen stapten uit de auto en eisten zijn eigendommen op. De Hoofddorper gaf hier geen gehoor aan en werd hierop geschopt door zijn belagers. Vervolgens werden zijn eigendommen alsnog afgenomen en stapten de twee mannen weer in de grijze auto.

Signalement

Het volgende signalement van de twee mannen is bekend:

Persoon 1:

- man;

- zwart lang haar in scheiding met krullen;

- ongeveer 1,90 meter lang;

- Ongeveer 21 jaar oud.

Persoon 2:

- man;

- zwart kort haar;

- ongeveer 1,90 meter lang;

- Ongeveer 21 jaar oud.

Een derde verdachte bestuurde de grijze auto. Van deze persoon is geen signalement bekend.

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien van de straatroof, of heeft u op een andere manier informatie over wat zich afspeelde op de Roosenholm in Hoofddorp? Laat het de politie weten via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.