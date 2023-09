Straatroof – Stationsweg – Castricum

Omschrijving

Rond 00.30 uur stapten de drie jongens uit op station Castricum. Samen met hen stapte een groep jongeren van ongeveer acht jongeren uit die achter de drie jongens aanliepen. De jongens werden aangesproken door drie jongens uit die groep. Vervolgens werden ze bedreigd, geslagen en eigendommen werden afgenomen. De drie berovers vervoegden zich weer bij hun groep om weer richting perron te lopen.

De politie is na melding op zoek gegaan naar de daders, maar heeft niemand meer aangetroffen. Een politieonderzoek is opgestart en de politie roept getuigen op zich te melden. Het volgende signalement van de daders is bekend.

Verdachte 1:

Jongen

Licht getinte huidskleur

ongeveer 190 centimeter lang

ongeveer 16 jaar oud

Spitse lange neus

Zwart trainingspak

Verdachte 2:

Jongen

Licht getinte huidskleur

ongeveer 170 centimeter lang

ongeveer 15 jaar oud

Bruin kort kroes haar

Hij droeg een grote tas met een groene band.

Vanuit de groep waar de berovers bij hoorden is het volgende signalement bekend:

Meisje

Licht getinte huidskleur

ongeveer 165 centimeter groot

Zwart kroes haar in een staart

Zwart kort leer jasje

Grijze spijkerbroek

De politie komt graag in contact met getuigen die meer weten over deze straatroof. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook beelden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek. Beschikt u over relevant beeldmateriaal? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.