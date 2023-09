Dodelijk schietincident - Orlandostraat - Den Haag

Op maandagavond 28 augustus rond 21.20 uur heeft er een dodelijk schietincident aan de Orlandostraat in Den Haag plaats gevonden. Hierbij is de 24- jarige Ibrahim Demir aan zijn verwondingen overleden.

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie doet een uitgebreid onderzoek naar deze zaak. Op de avond van het schietincident werd er een uitgebrande auto aan de Van der Kooijweg aangetroffen. De Van der Kooijweg ligt op een relatief korte afstand vanaf de Orlandostraat. Het gaat om een donkerblauwe Kia Niro. Er wordt onderzocht of deze brand iets met deze zaak te maken heeft. Het onderzoeksteam onderzoekt verschillende scenario's. Op dinsdag 29 augustus heeft de Koninklijke Marechaussee (KMAR) een 22- jarige man in een gereedstaand vliegtuig aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkendheid bij dit dodelijk schietincident. De man zit nog steeds vast. In de uitzending een uitgebreide getuigenoproep en er wordt een foto getoond van het slachtoffer.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 088-9647543.