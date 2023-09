Mishandeling - Loosduinseweg - Den Haag

Op zaterdag 27 mei rond 20.10 uur is op de Loosduinseweg in Den Haag een 29- jarige man zwaar mishandeld. Het slachtoffer is niet alleen geslagen maar ook gestoken. De drie verdachten staan goed op beeld.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.