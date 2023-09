Babbeltruc - Quirinnegang - Zoetermeer

De 69- jarige man wordt aangesproken door een Engelstalige die wegliep bij een geldautomaat op de Quirinegang in Zoetermeer. De Engelstalige man zegt dat hij 4 miljoen euro heeft gewonnen in de loterij. Bij het gesprek voegt zich nog een tweede man, die ook onderdeel is van de babbeltruc en zich voordoet als dokter. De Engelstalige man doet een voorstel. Als ze allebei 30 duizend euro zouden inleggen dan konden ze het lot overkopen. Op donderdagochtend 31 mei rond 10.30 haalt de 69- jarige man 27.000 euro uit zijn kluis en loopt terug naar de twee mannen die in de auto op hem wachten. Met een smoes sturen ze hem weg en bij terugkomst waren beide verdachten verdwenen, samen met zijn rugtas vol met al zijn spaargeld. In de uitzending van Team West worden er camerabeelden getoond van de mannen die betrokken zijn bij deze babbeltruc.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.