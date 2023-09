Overleden Peter van den Berg - 2e Louise de Colignystraat - Den Haag

Omschrijving

Rond 21.30 uur verlaat hij zijn stamkroeg en gaat naar zijn auto, een grijs- kleurige Mercedes, die geparkeerd stond op de Jacob Mosselstraat om de hoek van de kroeg. Bij zijn auto aangekomen, na vermoedelijk net ingestapt te zijn, wordt hij neergeschoten. Hij overlijdt kort daarna in het ziekenhuis. Getuigen hebben een rood klein model voertuig vlakbij de auto van het slachtoffer geparkeerd zien staan. Hieruit stapt een man van 25-40 jaar met een normaal postuur en sluik half lang donker haar, een jack en sportschoenen. Hij schiet met een vuurwapen op het slachtoffer en vervolgens rijdt hij weg in de richting van de Juliana Stolberghlaan. Er is geen tweede persoon of bestuurder gezien, maar die kan er wel geweest zijn. Op basis van het signalement worden twee personen aangehouden. Er blijkt onvoldoende bewijs tegen hen en hun zaak wordt geseponeerd. Het motief van de dood kan mogelijk gevonden worden in de relationele sfeer met betrekking tot de ex van Van den Berg. In de media en literatuur is dit scenario diverse malen geschreven, maar dit is nooit voldoende aangetoond. Om deze reden blijft de mogelijkheid open dat er nog meer scenario’s zijn. In Team West een uitgebreide getuigenoproep en beeld van het slachtoffer.