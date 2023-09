Schietincident - Nieuwe Plantage - Delft

Omschrijving

Het slachtoffer was deze onbekende schutter op die dag al eerder op verschillende locaties in Delft tegen gekomen. Het slachtoffer werd door deze onbekende man toen al mondeling en met een mes bedreigd. Na deze eerdere bedreigingen die dag komt het rond 15.45 uur die middag tot een derde confrontatie tussen de twee op de Nieuwe Plantage. De verdachte heeft dit keer een wapen bij zich en schiet meerdere malen in de richting van het slachtoffer. Op beelden is te zien dat de onbekende man op de fiets aan komt rijden, dan laat hij zijn fiets vallen en loopt in de richting van het slachtoffer. Uit een schoudertasje trekt hij een wapen en schiet meerdere malen in de richting van het slachtoffer. Het slachtoffer raakte hierbij gelukkig niet gewond. De verdachte rijdt vervolgens, op een licht gekleurde damesfiets weg in de richting van de tramhalte aan de Vrijebanselaan. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van het schietincident en de schutter.