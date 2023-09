Explosie - Hoofdstraat - Leiderdorp

Omschrijving

Op dinsdag 25 juli rond 00.30 uur heeft er een explosie plaats gevonden bij de voordeur van een woning aan de Hoofdstraat. De Hoofdstraat in Leiderdorp ligt aan de Oude Rijn in 'het oude dorp' op korte afstand van het centrum van Leiden. In deze woning woont een 81-jarige vrouw die heel veel geluk heeft gehad dat haar zoon thuis was die op tijd alarm heeft weten te slaan en met buurtbewoners de brand heeft kunnen blussen. De bewoonster is ontzettend geschrokken. Vooral het feit dat ze waarschijnlijk gewoon was doorgeslapen als haar zoon niet thuis was geweest.

De 81- jarige mevrouw woont hier al 32 jaar en heeft met niemand ruzie of problemen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van een onbekende fietser die vanuit de Hoge Rijndijk met een fietstas die is gevuld met een witte zak aan komt fietsen. Bij de explosie is er aan de woning grote schade ontstaan. Het kozijn van de deur was beschadigd ook twee ramen naast de deur waren kapot. Binnen in de woning was het gordijn, de mat en deur beschadigd door de brand. Na de ontploffing zien we deze onbekende fietser wegfietsen in de richting van de Willem van der Madeweg. Wat opvalt is dat de witte tas nu aan de linker fietstas zit en leeg lijkt.