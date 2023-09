Winkeldiefstal - Loosduinese Hoofdstraat - Den Haag

Omschrijving

Een medewerkster van de winkel ziet op een gegeven moment terwijl ze bezig is in de winkel dat er bepaalde make-up schappen helemaal leeg zijn. Omdat de medewerkster dit zeer bijzonder vindt kijkt ze de camerabeelden uit. Op die beelden is direct te zien dat er drie mannen in de winkel zijn geweest die de schappen hebben leeg gehaald. Uit onderzoek is gebleken dat dezelfde mannen bij meer filialen make-up hebben gestolen. Zowel in Leiden, Den Haag en Zoetermeer. Alleen hier al is de buit al duizenden euro's. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de drie mannen.