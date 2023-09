Mishandeling Koningsdag - Scheffersplein - Dordrecht

Op Koningsdag afgelopen 27 april 2023 vond er een grote vechtpartij plaats tussen twee groepen op het Scheffersplein in Dordrecht. Na de vechtpartij werd er één verdachte gelijk aangehouden en de politie startte een onderzoek, waarna er later nog een verdachte kon worden aangehouden. De politie is nog op zoek naar twee verdachten.

Omschrijving

Op 27 april 2023 vond er een vechtpartij plaats op het Scheffersplein in Dordrecht. Twee groepen gingen met elkaar op de vuist, waarbij ze elkaar over en weer hebben getrapt en geslagen. Drie personen uit de ene groep raakten gewond. Deze personen werden mishandeld door vier verdachten uit de andere groep. De aanwezige politie kon direct al één van deze verdachten aanhouden.



Bijna bewusteloos

Na Koningsdag startte de recherche een onderzoek naar de vechtpartij. Tijdens dit onderzoek kwam een tweede verdachte in beeld. Deze werd later ook aangehouden door de politie.

De politie is nu nog op zoek naar twee verdachten, één van deze verdachte gaf één persoon een behoorlijke trap waardoor zij bijna bewusteloos op de grond terecht kwam.