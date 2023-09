Brandstichting – Mandenmaker - Stadskanaal

Wie herkent de fietser die vlak voor een verwoestende brand in Stadskanaal nog in het pand aan de Mandenmaker is? Tip ons!

Omschrijving

In de nacht van 15 op 16 mei belt een voorbijganger omstreeks 02:40 uur de meldkamer dat er brand is aan de Mandenmaker. Meerdere brandweerwagens en de politie gaan gelijk ter plaatse. Bluswerkzaamheden kunnen niet voorkomen dat het pand volledig in de as wordt gelegd. De politie start gelijk een onderzoek. Dat onderzoek wijst uit dat er sprake is van brandstichting. Er is een verdachte vastgelegd op camerabeelden uit de omgeving.

Verdachte op beeld

Omstreeks 02:00 uur zien we de verdachte voor het eerst in beeld. De persoon fietst dan in de omgeving van het bedrijfspand. Even later fietst de persoon het terrein op. De verdachte stopt bij de voordeur van het pand en gaat naar binnen. Na enige tijd verlaat de fietser het pand, de verdachte verdwijnt aan de achterzijde. Enkele minuten later zijn er vlammen te zien.

De beelden zijn zwart-wit en de verdachte is op een afstand te zien. Toch zou iemand de verdachte kunnen herkennen. Bijvoorbeeld aan de manier van fietsen, de fiets met fietstassen of de hoed die de persoon draagt.

Tips

Heeft u een vermoeden wie we zoeken? Bel dan de tiplijn van de politie op 0800-6070. Wilt u wel informatie delen maar blijft u liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook het tipformulier onder deze pagina aanvullen.