Diefstal met geweld – Bilderdijkstraat - Wormerveer

Een minderjarige jongen uit Zaanstad is zaterdagavond 2 september door een onbekende man van zijn scooter beroofd in de Bilderdijkstraat in Wormerveer. Het slachtoffer werd daarbij met vermoedelijk een hamer geslagen. De scooter werd later die avond in de nabijgelegen Vondelstraat teruggevonden. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. De politie zoekt getuigen en camerabeelden.

Omschrijving

Omstreeks 22.15 uur zit de Zaankanter met vrienden in de speeltuin aan de Bilderdijkstraat als hij door een onbekende man wordt aangesproken. De man vraagt of hij rondje op zijn scooter mag rijden. De scooter staat op dat moment naast hem. De jongen weigert waarop de onbekende man hem uit het niets met vermoedelijk een hamer meerdere keren slaat. Het slachtoffer wordt hierbij geraakt op zijn schouder en raakt licht gewond. De dader gaat er vervolgens op de scooter van de jongen vandoor. Het slachtoffer en zijn vrienden laat hij geschrokken achter.

Signalement verdachte

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

-Man;

-Licht getinte huidskleur;

-Donker, krullend haar, mogelijk een staartje;

-Ongeveer 20 jaar oud;

-Rond 1.80 meter lang;

-Normaal postuur;

-Kort baardje;

-Droeg een donkerkleurige pet;

-Donkerkleurige kleding;

-Droeg een zwarte heuptas met felblauwe hengsels van het kledingmerk ‘Voor Amsterdam’

Getuigenoproep

De politie onderzoekt het incident en komt graag in contact met meer getuigen. Heeft u die zaterdagavond iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Bilderdijkstraat in Wormerveer? De verdachte liep vermoedelijk via de Cor Bruijnweg naar de speeltuin aan de Bilderdijkstraat. Heeft u camerabeelden uit de omgeving van de Cor Bruijnweg omstreeks 22.15 uur waar de verdachte mogelijk op te zien is? Of heeft u andere informatie over deze zaak en nog niet met de politie gesproken? Deel dit dan direct bij de politie via onderstaand tipformulier of via telefoonnummer 0800-6070. Graag met vermelding van zaaknummer: 2023189363. Liever anoniem tippen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem (M) via 0800-7000.