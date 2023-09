Diefstal met geweld – Dorpsstraat - Landsmeer

De politie is op zoek naar deze man. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een wederrechtelijke vrijheidsberoving, diefstal met geweld en afpersing in Landsmeer in de avond en nacht van maandag 5 juni op dinsdag 6 juni 2023. Kent of herkent u deze verdachte? Bel direct de politie via 0800-6070.

Omschrijving

Een 24-jarige man uit Amsterdam werd in de nacht van maandag 5 juni op dinsdag 6 juni jl. in een woning aan de Dorpsstraat in Landsmeer door twee mannen vastgehouden en geslagen. Vervolgens is zijn pinpas en bijhorende pincode afhandig gemaakt en zijn later die nacht diverse pintransacties geweest in Amsterdam.

De recherche onderzoekt de zaak en heeft al één verdachte aangehouden. Het gaat om een 21-jarige vrouw uit Landsmeer. Zij zit op dit moment vast en haar betrokkenheid bij het incident wordt nader onderzocht. Een andere verdachte in het onderzoek staat op camera als hij in de nacht van dinsdag 6 juni jl. op de Overtoom in Amsterdam staat te pinnen met de bankpas van het slachtoffer.