Explosie - De Brauwweg - Schiedam

Omschrijving

Het is de derde keer in een paar maanden tijd dat feestzalencomplex getroffen wordt. Er raakte niemand gewond, maar de schade en schrik is groot. De ontploffing vond rond 05.15 uur plaats.

De politie is direct een onderzoek gestart door getuigen te bevragen, camerabeelden te zoeken en technisch onderzoek te doen. De hulp van het publiek is daarbij van harte welkom. Heeft u iets gezien dat ons helpt in het onderzoek of heeft u beelden? Deel uw informatie en draag bij aan het oplossen van deze zaak.