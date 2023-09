Mishandeling - Wagenstraat - Woerden

Donderdag 28 september rond 10:15 uur heeft er een mishandeling plaatsgevonden aan de Wagenstraat in Woerden. Hierbij is een 63-jarige man mishandeld. De politie is op zoek naar getuigen.

Omschrijving

Wanneer de 63-jarige man wil oversteken, komt er een fietser aangereden vanaf de Rijnstraat in de richting van de Wilhelminaweg en probeert langs de man te komen. De man spreekt de fietser hierop aan waarna hij een klap in het gezicht krijgt en ten val komt. De fietser gaat er vervolgens vandoor. Het slachtoffer is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar de fietser met het volgende signalement:

Jongen 16 jaar;

Licht getinte huidskleur;

Normaal postuur;

Kort zwart haar;

Zwart trainingspak met lange mouwen en broekspijpen.

Heeft u donderdagochtend iets gezien in de buurt van de Rijnstraat? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.