Bankhelpdeskfraude - Neringweg - Lelystad

Omschrijving

Vrijdag wordt een meneer van 76 jaar tegen de eind van de middag gebeld op zijn mobiele telefoon. Hem werd direct verteld dat er door een buitenlands bedrijf fraude zou zijn gepleegd en er een groot bedrag van zijn rekening zou worden afgeschreven. De man kreeg enkele controle vragen die hij moest beantwoorden waarna hij hoorde dat zijn bankpas, bij de laatste transactie die hij zelf heeft gedaan, besmet zou zijn geraakt met een virus. Om het nog erger te maken zou niet alleen zijn bankpas maar ook die van zijn vriendin besmet zijn geraakt.

De man moest op een gegeven moment zijn pincodes inspreken en de lijn zou daarvoor speciaal beveiligd worden. Hierna werd het slachtoffer verteld dat hij nieuwe bankpassen en creditcard moest gaan aanvragen. De oude zouden namelijk per direct worden opgehaald. Alle oude passen moesten in een enveloppe worden gestopt. Nadat enkele uren zijn verstreken, komt een persoon de enveloppe ophalen. Hij had het volgende signalement:

-Man;

- Licht getint;

- Slank postuur;

- 175-180 cm lang;

- 20-25 jaar oud;

- Donker krullend haar;

- Droeg een witte jas;

- Had een blauwe spijkerbroek aan;

- Droeg een bril met een donker montuur.

De verdachte die de enveloppe ophaalt verdwijnt uit het zicht en het slachtoffer wordt op dat moment “doorverbonden” met de fraudeafdeling. Nu neemt zijn vriendin het gesprek over omdat zij ook wil checken of haar passen nog wel veilig zijn. Het gesprek heeft altijd op de luidspreker gestaan, dus ze wist al wat er besproken was. Tijdens dit gesprek werd de druk opgevoerd en verteld dat ook haar passen zouden zijn besmet en ook die moesten zo snel mogelijk opgehaald worden.

Omstreeks 21:30u stond er een tweede persoon aan de deur. Deze persoon had het volgende signalement:

- Man;

- Lichte huidskleur;

- Gezet postuur;

- 175-180 cm lang;

- 30-40 jaar oud;

- Donker haar, naar achter gekamd;

- Droeg een Wit, viezig T-shirt;

- Droeg een grijs jasje;

- Had een donkere broek aan;

- En had een bril op met een donker montuur.

De vrouw geeft de enveloppe aan verdachte nummer 2, waarna hij vertrekt. Uiteindelijk heeft het gesprek tot middernacht, 00:30u, geduurd. De volgende ochtend, zaterdag 16 september voelde de vrouw dat het toch niet goed zat. Ze belde haar bank om het toch te checken en toen bleek er gigantische bedragen van haar en de rekening van haar vriend te zijn afgeschreven.

Op 15 september tussen 19:50u en 19:58u is er drie keer €2000 gepind aan de Neringweg in Lelystad, 1 keer €1500 en 1 keer €1250. Vervolgens is er op 16 september in Amsterdam om 00:06u tweemaal €2000 gepind bij een geldmaat aan de Annie Romeinplein in Amsterdam. Een totaal en bedrag van €12.750.

Met de passen van de vrouw was er ook gepind. Op 15 september is er bij een geldautomaat aan de Neringweg in Lelystad rond 21:47u tweemaal €2000 en een keer €200 gepind. Daarna is er op 16 september in Amsterdam bij een geldmaat op het Annie Romeinplein €500 gepind. Vervolgens is er tussen 01:48u en 01:52u zeven keer €200 gepind en een keer €100. Een totaal schadebedrag van €6200.

Uiteindelijk is het stel voor €18.950 opgelicht. De pinners staan haarscherp op beeld en wij willen graag te weten komen wie zij zijn of waar zij verblijven. Kijkt u dus eens goed naar de foto’s. Herkend u een van de mannen, weet u waar zij verblijven of heeft u meer informatie? Dan ontvangen wij die graag. U kunt bellen naar 0900-8844 of door onderstaande tipformulier te gebruiken. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook door hier te klikken of door te bellen (gratis) naar 0800-7000.