Mishandeling – Middenburcht – Vleuten

In Vleuten is vlak na de jaarwisseling een 16-jarige jongen ernstig mishandeld op de Middenburcht. Hij werd aangevallen door twee andere jongens. Heb jij iets gezien? Meld het nu!

Omschrijving

Rond 00.30 uur ’s nachts op 1 januari 2024 liep het 16-jarige slachtoffer uit Vleuten over de Middenburcht richting de Dassenburcht. Ter hoogte van het Burchtplein kwamen er opeens twee schreeuwende jongens op hem af. De jongens hadden een steekwapen bij zich en hebben hem geprobeerd hiermee te steken. Ook sloegen ze hem in het gezicht.

Signalement verdachte 1:

Rond de 15 jaar oud

Rond 180 cm lang

Donkere huidskleur

Droeg toen een zwarte muts en zwarte winterjas

Signalement verdachte 2:

Rond de 15 jaar oud

Rond 185 cm lang

Lichte huidskleur

Blond haar

Gezet postuur

Droeg toen een zwarte muts, zwart nektasje en een regenjas

Iets gezien?

De politie doet onderzoek naar deze mishandeling en is op zoek naar getuigen. Heb jij iets gezien? Of heb je camerabeelden? Bel 0900-8844 of geef jouw informatie online door. Liever anoniem? Dat kan via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.