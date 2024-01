Poging brandstichting – Nijverheidsweg – Huizen

In Huizen is geprobeerd brand te stichten bij een bedrijf aan de Nijverheidsweg. Maandagmiddag 1 januari werd een explosief gevonden bij het gebouw. Dit is later door de EOD gecontroleerd tot ontploffing gebracht. We zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de buurt. Heb jij iets verdachts gezien? Meld het nu!

Omschrijving

Rond kwart voor 12 ’s middags kwam de melding binnen dat er een verdacht voorwerp was gevonden bij een bedrijf aan de Nijverheidsweg. De eigenaar van het bedrijf kwam toen aan bij zijn bedrijf en zag dat er een gat zat in het glas van de deur. Via het gat zag hij direct een verdacht uitziend voorwerp liggen. Hierop heeft de eigenaar direct de politie gebeld.

Direct werd een onderzoek ingesteld en de specialisten van Team Explosieven Verkenning (TEV) kwamen ter plaatse voor onderzoek. Hierop schakelde de politie de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) in. De EOD heeft het verdachte voorwerp onderzocht en verwijderd. Hieruit bleek dat het voorwerp inderdaad een explosief was. Deze werd op een veilige locatie tot ontploffing gebracht.

Wanneer dit explosief bij het bedrijf is achter gelaten is nog niet duidelijk. Dit moet ergens tussen zondagochtend 31 december 11.45 uur en maandagochtend 1 januari 11.45 uur zijn geweest.

Iets gezien?

De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u tussen zondag 31 december en maandag 1 januari iets verdachts gezien rondom het bedrijf aan de Nijverheidsweg? Heeft u camerabeelden? Deel uw informatie door te bellen naar 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Dit kan via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.