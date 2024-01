Vernieling politieauto - Gemeenlandslaan - Huizen

Bij winkelcentrum de Kostmand werden in de nacht van oud op nieuw agenten in een politieauto bekogeld met stenen en vuurwerk. De agenten bleven gelukkig ongedeerd. De politie doet onderzoek. Heb jij iets gezien of heb je camerabeelden? Tip ons!

Omschrijving

In de nacht van oud op nieuw kreeg de politie een melding over mensen met bivakmutsen bij winkelcentrum de Kostmand. Daar zou met zwaar vuurwerk gegooid worden en met brandstofflessen met daaraan zwaar vuurwerk vastgemaakt. Ter plaatse aan de Gemeenlandslaan werden de politiecollega’s in hun auto bekogeld met stenen en vuurwerk door een groep jongeren. De politieauto raakte hierbij beschadigd, maar de collega’s in de auto bleven gelukkig ongedeerd.

De Mobiele Eenheid is ter plaatse gekomen om samen met de collega’s de openbare orde te herstellen. Daarbij is niemand aangehouden. De politie doet onderzoek naar de situatie en naar de beschadiging van de auto.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie is voor het onderzoek bezig met het verzamelen van informatie en dat kan nog leiden tot aanhoudingen. Heb je iets gezien van de verstoring van de openbare orde en wil je dat delen met de politie? Heb je camerabeelden van de situatie? Of heb je de politie bekogeld en wil je jezelf melden? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Het delen van informatie kan ook anoniem via 0800-7000.