Nazir Ahmad Chaudhry

Laatste update: 04-07-2022 | 20:20 Zaaknummer: 18-Chaudhry Laatste verblijfplaats: Zwolle

Nazir Chaudhry is op 12 mei 1999 veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Hij is veroordeeld voor zware mishandeling, met de dood tot gevolg, op zijn 3-jarige stiefzoon. Chaudhry was in afwachting van zijn rechtszaak vrijgelaten. Sinds zijn veroordeling is Chaudhry niet meer gezien. Chaudhry heeft een licht getinte huid en is kaal.