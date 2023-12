Yoran Krol

16 jaar

Current language: Nederlands Nederlands

English

Zaaknummer: PL2000-2023325324 Sinds: 24-12-2023 Vermist uit: Sleeuwijk

De 16-jarige Yoran is sinds 24 december 2023 omstreeks 00:30 uur vermist uit Sleeuwijk. Hij is het laatst gezien bij jongerencentrum 'De Pomp' aan de Sportlaan 3A in Almkerk. Hij is te herkennen aan zijn opvallende donkerblauwe bomberjack. De jas heeft crèmekleurige mouwen. Ook droeg hij een spijkerbroek.