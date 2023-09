Patryk Posiak

Zaaknummer: 2023126490 Sinds: 10-09-2023 Vermist uit: Weert

De 23-jarige Patryk is sinds 12 augustus vermist uit Weert. Hij is het laatst gezien in de omgeving van de Hegstraat te Weert. Mogelijk is hij/zij vertrokken in de richting van de Markt te Weert. Hij verplaatst zich mogelijk op een herenfiets, kleur onbekend, maar met het logo van Otto uitzendbureau erop.