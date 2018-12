Vijf arrestaties na mishandeling beveiliger

De beveiliger deed aangifte. Hij vertelde dat hij dienst had op Breepark. Hij zag vanaf zijn fiets dat vanuit de ingang van de bioscoop vuurwerk naar buiten gegooid werd. Hij zag daar een flinke groep kinderen en volwassenen staan. Hij sprak hen aan en verzocht hen het terrein te verlaten. De groep splitste zich op in tweeën en liep richting de parkeerplaats. Hij noteerde een van de kentekens van hun auto’s in zijn telefoon en zag dat daarop de bestuurster daarvan op hem afkwam. Ze vroeg hem wat hij aan het doen was en eiste zijn mobieltje op. Hij weigerde dat waarna er nog een paar vrouwen bij kwamen staan. Een van hen pakte zijn fiets vast, terwijl een ander hem in het gezicht sloeg. Een derde vrouw trok hem naar de grond waardoor hij over zijn fiets viel. Terwijl hij op de grond lag, werd hij nog twee keer geslagen. De politie stelde direct een onderzoek in naar de betrokkenen. De daders reden in twee auto’s weg die respectievelijk op de Franklin Rooseveltlaan en Charles Petitweg staande gehouden. De volwassenen werden aangehouden en ingesloten. De kinderen werden thuis gebracht. Vandaag heeft de recherche beelden bekeken om ieders aandeel in de openlijke geweldpleging te analyseren. De verhoren van de verdachten zijn nog gaande.