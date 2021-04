Brand leidt tot toevallige ontdekking van hennepkwekerijen

In het tweede pand werden eveneens twee kweektenten (in ieder tent 150 hennepplanten) en bijhorende apparatuur gevonden. De fraude-inspecteur gaf ook hier weer aan dat er sprake was van diefstal van stroom. Het gespecialiseerde bedrijf kon weer in actie komen en ontmantelde de kwekerij. Alle hennep en goederen werden in beslag genomen. Een 50-jarige man uit Purmerend was in het pand aanwezig en werd aangehouden en meegenomen naar het verhoor.

2021064678/2021064649