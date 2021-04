Aanhouding na vondst hennepkwekerij in Sliedrecht

Sliedrecht - Met dank aan verschillende anonieme tips vonden agenten op de Baanhoek een hennepkwekerij in een grote schuur op het erf van een woning. De 54-jarige bewoner is aangehouden. Bijna 900 hennepplanten zijn vernietigd en de kwekerij is ontmanteld. Er is beslag gelegd op het vermogen.