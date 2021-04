Weer drie aanhoudingen in onderzoek avondklokrellen

Het gaat om drie Rotterdammers van 19, 19 en 22 jaar. De ene 19-jarige jongen is te zien op de beelden van het in brand steken van een scooter. De andere 19-jarige is te zien op de beelden bij het gooien van stenen naar de politie. De 22-jarige Rotterdammer is te zien op de beelden bij een brandstichting op de kruising van de Slaghekstraat en Schildstraat.



Alle beelden online

Inmiddels zijn alle beschikbare beelden bekeken en zijn alle verdachten op onze website geplaatst. . De hulp van het publiek bij het identificeren is daarbij nog steeds van enorm belang. De verdachten zijn te bekijken op www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2021/februari/07-wie-herkent-de-verdachten-ongeregeldheden-rotterdam.html



Informatie?

Herken jij 1 van de verdachte(n)?

- Bel de gratis tiplijn 0800-6070 of vul het tipformulier in. Vermeld svp altijd het VRDAM nummer wat op de foto staat.

- Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

- Ook is er de afdeling Team Criminele Inlichtingen waar u uw informatie vertrouwelijk kunt delen. Zij zijn te bereiken via 088-6617734.