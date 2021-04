Vuurwapen in beslag genomen

Het vuurwapen werd aangetroffen na een melding dat er in een woning in de Scheldestraat een wapen aanwezig zou zijn. Agenten gingen de woning binnen en troffen het wapen aan. De drie verdachten die zijn aangehouden betreffen de bewoner van het pand, een 47-jarige Vlissingse man en een 28-jarige Vlissingse vrouw. De bewoner heeft ook nog aangifte gedaan van bedreiging tegen de 47-jarige man.

De politie vraagt getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben dat verband kan houden met dit incident in de Scheldestraat om contact op te nemen. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2021-081490.