Zeven jongeren naar het ziekenhuis na slechte trip door drugs

De zeven jongeren hebben de vermoedelijke drugs waarschijnlijk in de vorm van een pil ingenomen. Deze pil wordt nog onderzocht. Om wat voor soort pil het precies gaat is dan ook nog niet bekend. Wel is het belangrijk te benadrukken dat de drugsmarkt in Nederland actief wordt gemonitord door het Trimbos Instituut en dat eventuele riskante drugs en drugs die een acuut gevaar vormen, terug te vinden zijn in de Red Alert App.