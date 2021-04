Verdachten aangehouden na meldingen handel in verdovende middelen

Na deze meldingen werd er door politieteam Hoefkade onderzoek gedaan om vast te stellen of er inderdaad sprake was van drugsgebruik en/of de handel in verdovende middelen. Uit dit onderzoek was gebleken dat er vaak een toeloop was vanuit en naar de woning aan de Spaarnestraat. Vrijdag leidde dit tot een actiedag in samenwerking met de ondersteuningsgroep (OG) en het Flexteam. Hierbij werden uiteindelijk in totaal acht personen aangehouden.

Vijf drugsgebruikers werden buiten de woning aangehouden en drie in de woning, waaronder ook de bewoner. Hij wordt verdacht van handel in verdovende middelen. In de woning werd een hoeveelheid drugs aangetroffen en in beslag genomen. De aangehouden verdachten zijn zeven mannen en één vrouw in de leeftijd van tussen de 39 en 58 jaar. De 51-jarige hoofdbewoner zit nog vast. De andere verdachten zijn na verhoor heengezonden.

Meld drugsoverlast

Bewoners kunnen veel last hebben van drugsgebruik en dealen in drugs. De handel vindt plaats in het illegale circuit en hierbij wordt geweld vaak niet geschuwd. Van dat geweld kunnen ook onschuldige omstanders de dupe worden.

Heeft u vermoedens van drugshandel? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Stichting M 0800 – 7000 doorgegeven.