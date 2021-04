Man aangehouden na achtervolging

De verdachte viel op door zijn rijgedrag waarop agenten hem een stopteken gaven. Daarop vluchtte de bestuurder en zette de politie de achtervolging in. De Heerlenaar ramde daarbij twee politieauto’s. Twee agenten raakten hierbij lichtgewond. Uiteindelijk is de man vastgereden en werd hij aangehouden. In de auto lag inbrekerswerktuig en het bleek dat de verdachte nog een aantal zaken had openstaan. Hij is overgebracht naar het politiebureau en een onderzoek wordt ingesteld.