Man gewond na geweldsincident

Rond 20.30 uur fietste het 19-jarige slachtoffer samen met een vriend over het fietspad tussen de Zwarteweg en de Smallertsweg, toen zij met geweld belaagd werden door twee personen. Onder bedreiging van een vuurwapen, of iets wat daar op lijkt, moest de man uit Gorinchem zijn telefoon afgeven. Hierbij raakte hij gewond aan zijn hoofd. De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is direct en een onderzoek gestart. Hierbij werd ook een politiehelikopter ingezet. De daders zijn nog niet aangehouden.

De politie heeft inmiddels met meerdere personen gesproken maar vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben wat met dit incident te maken kan hebben, contact op te nemen via tel.nr. 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via Meld misdaad anoniem: 0800-7000

2021161209 (hp)