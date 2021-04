Getuigen gezocht na schoten

Zondagavond kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen van knallen die waren gehoord in de omgeving van de Keizersgracht. Agenten gingen direct in de buurt kijken en vonden op de Steengracht verschillende inslagen bij een woning. Er is een onderzoek ingesteld naar de mogelijke aanleiding en de dader(s) van dit incident.



Voor het onderzoek is de recherche op zoek naar getuigen. Heeft u rond 22:30 uur iets verdachts gezien in de buurt van de Steengracht? Heeft u kort voor of na het incident mogelijk personen zien lopen/ rennen? Heeft u een camera in de omgeving en mogelijk beeldmateriaal? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op met politie via telefoonnummer 0900-8844. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.



2021072542