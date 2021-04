80-jarig slachtoffer opgelicht na babbeltruc

Die donderdagochtend 8 april gaat bij het slachtoffer de huistelefoon. De 80-jarige neemt op en hoorde aan de andere kant van de lijn iemand zich voorstellen als medewerker van Team Viewer. De medewerker vertelde dat er “problemen waren met zijn computer, hierdoor was er al een paar duizend euro van zijn rekening overgemaakt naar een Belgisch bankrekeningnummer, maar Team Viewer kon dit gelukkig tegenhouden.” De medewerker vroeg de man nog om in te loggen en iets te installeren op zijn computer. Omdat dat niet goed lukte, beloofde de medewerker iemand naar het huisadres van de 80-jarige te sturen. De oplichters waren reeds op de hoogte dat het slachtoffer bij de Rabobank bankierde én zijn woonadres.



Rond 13.15 uur arriveert de zogenaamde medewerker bij de woning van het slachtoffer. Het slachtoffer laat hem de woning binnen. De zogenaamde medewerker gaat achter de computer zitten en neemt een wit kastje in zijn hand, met de naam Rabobank erop. Hier toetst het slachtoffer een aantal keren zijn pincode in. Vervolgens zegt de medewerker dat hij de pinpas meeneemt en de 80-jarige binnenkort een vervangende pas krijgt. De verdachte gaat ervandoor.



Het slachtoffer vertrouwt het uiteindelijk toch niet en belt een aantal uren later met de Rabobank. Zo komt hij erachter dat hij is opgelicht. Er blijkt al een paar duizend euro van zijn rekening te zijn afgeschreven. De verdachte – de zogenaamde medewerker - is een donker getinte man van 20 à 25 jaar oud, 1.85 M. lang met een mager postuur. De man had kort, donker kroeshaar, droeg een zwart kort jack met daaronder een wit T-shirt en een blauwe spijkerbroek.

Hoe voorkom ik dat ik slachtoffer word?

Laat een ‘bankmedewerker’ nooit uw geld overmaken naar een andere rekening. Doe dit ook niet zelf als de nepbankmedewerker dat aan u vraagt. Uw bank zal u namelijk nooit vragen om uw geld naar een andere rekening over te maken. Deel uw pincode nooit met anderen.

Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon hebt? Ook bij lichte twijfel: verbreek de verbinding direct. Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank. Dan kunt u de bank terugbellen en vragen of het klopt wat u is verteld en wat u werd gevraagd te doen. U kunt ook altijd uw bankkantoor bezoeken en uw ervaring delen.

Hoe komen criminelen aan uw (bank)gegevens en telefoonnummer?

Iedereen kan slachtoffer worden van deze vorm van oplichting. Uit onderzoeken blijkt dat daders zich vooral richten op mensen van vijftig jaar en ouder. De oplichter heeft vaak toegang tot privégegevens van slachtoffers. Mogelijk zijn deze gegevens illegaal verhandeld op internet of via een Datalek in handen van de crimineel gekomen. De gegevens komen bijvoorbeeld uit data van callcenters of via het hacken van websites van bijvoorbeeld internetwinkels.



Een oplichter heeft vaak de volgende informatie van een slachtoffer:

- Naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer

- Rekeningnummers

- E-mailadressen

U kunt er dus niets aan doen als een cybercrimineel u benadert. Probeer wel uw persoonlijke pagina’s en gegevens op bijvoorbeeld Facebook zo goed mogelijk af te schermen en verander wachtwoorden regelmatig.