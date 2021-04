Getuigen gezocht woningoverval Albert Schweitzerplaats Rotterdam

Wie waren de twee mannen die zaterdagochtend een woning aan de Albert Schweitzerplaats binnen drongen? En hoe zagen ze er uit? In watvoor auto reden zij weg en wat was het kenteken? Welke kant gingen ze op? Op deze vragen zoekt de politie het antwoord. Daarvoor komt de politie graag in contact met getuigen. Heeft u informatie en nog niet met de politie gesproken, dan komen we graag met u in contact via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Als u liever anoniem wilt blijven, kunt u bellen met 0800-7000.



De overvallers (blank, stevig postuur, mogelijk Oost-Europees) drongen zaterdag 10 april om 8 uur ’s morgens de woning binnen. De 34-jarige bewoner werd vastgebonden en geslagen. Het huis werd compleet overhoop gehaald en de overvallers lieten een ravage achter. De twee mannen zouden volgens getuigen met een auto vertrokken zijn.

De Forensische Opsporing onderzocht de woning en het lichtgewonde slachtoffer op sporen. In de omgeving is buurtonderzoek gedaan. Het onderzoek wordt voortgezet en daarvoor is informatie uit de buurt zeer welkom.