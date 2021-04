Wie heeft er informatie over steekincident Ommoord?

Het was maandagavond iets over zessen toen de melding binnenkwam. Een man van 18 jaar lag met een steekwond op straat op de Rinze Koopmansstraat. Er is meteen hulp verleend via het MMT. De man is naar het ziekenhuis gebracht en is meteen geopereeerd. Zijn toestand is op dit moment opbekend. De politie is een onderzoek gestart om er achter te komen wat er precies is gebeurd. Forensische Opsporing deed onderzoek en maakte van twee straten een plaats delict, omdat er meerdere sporen liepen. Mogelijk heeft het incident in de omgeving plaatsgevonden.

Heeft u informatie of camerabeelden of dashcambeelden?

Bel dan met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u heel makkelijk het onderstaand tipformulier invullen.