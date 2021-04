Politie neemt wapens en drugs in beslag

Door een anonieme melding startte de politie een onderzoek dat resulteerde in een huiszoeking zondag. De bewoners, een man van 31 en een vrouw van 33 jaar werden hierbij aangehouden. In de woning werden drie wapens, munitie, geld, telefoons, een kleine hoeveelheid hennep en 1,5 kg harddrugs aangetroffen. Alles is in beslag genomen. Beide bewoners zijn in verzekering gesteld. De politie stelt verder onderzoek in.