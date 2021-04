Voertuig met kogelgaten aangetroffen IJburglaan

Agenten worden door het Operationeel Centrum gestuurd naar een parkeerplaats aan de Ijburglaan. Op de parkeerplaats treffen zij een roodkleurige voertuig van het merk Audi type A1. In de voorruit zien de verbalisanten meerdere kogelinslagen in het voertuig. Uit onderzoek blijkt dat het voertuig van diefstal afkomstig is. Eén van de inzittenden is later op de avond aangehouden op verdenking van diefstal voertuig en zit lopende het onderzoek nog vast. De recherche wilt graag weten wat er met het voertuig gebeurt. Uit onderzoek komt naar voren dat de auto betrokken is geraakt bij een schietincident tussen de Werengouw en Ijburglaan.