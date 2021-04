Duizenden euro’s aan sieraden weggenomen bij inbraak in Emmen

De verdachten zijn naar de voorkant van het pand gelopen en hebben daar een raam van een roldeur ingeslagen. Vervolgens hebben ze een grote hoeveelheid gouden sieraden meegenomen uit het pand.

Camerabeelden

Het onderzoek loopt volop en er zijn onder andere camerabeelden veiliggesteld. Op deze camerabeelden zijn de verdachten te zien en ook is de auto in beeld gebracht waarmee zij aan de Bargermeerweg parkeren. De camerabeelden zullen vanavond worden getoond in het programma Opsporing Verzocht. Ook worden er gerichte vragen gesteld aan het publiek. De beelden zullen na de uitzending ook op onze website te zien zijn.

Getuigen

De politie is dringend op zoek naar mensen die meer informatie hebben. Mocht u na het zien van de beelden de verdachte(n) herkennen, neem dan contact met ons op via de Opsporingstiplijn 0800 – 60 70. Ook als u informatie heeft over de auto waarin de verdachten reden of de gestolen goederen vragen we u dringend deze met ons te delen. U kunt ook altijd anoniem contact opnemen via 0800 – 7000.

Opsporing Verzocht is vanavond om 21.20 uur op NPO1 te zien. De herhaling wordt woensdag uitgezonden om 13.25 uur op NPO1.