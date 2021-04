Politie onderzoekt schietincident

De omgeving van de Alexander Battalaan is afgezet ten behoeve van onderzoek. De sporen ter plaatse bevestigen dat er inderdaad sprake zou zijn geweest van een schietincident. Op de plaats waar het incident zou hebben plaatsgevonden werd geen mogelijk slachtoffer aangetroffen.

Getuigenoproep

Was u getuige van het incident? Of heeft u wellicht meer informatie over wat er zich woensdagmiddag heeft afgespeeld op de Alexander Battalaan? Deel die informatie dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).