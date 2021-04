Dreiging op middelbare school in Groningen

Ook is er voor de zekerheid politie op het Werkman VMBO aan de Kluiverboom in Groningen geweest. De naam van deze school komt deels overeen met Werkman Stadslyceum. Daarom hebben we ook daar met gepaste voorzichtigheid gereageerd. Het onderwijs gaat op deze locatie volgens het geldende rooster door.

Over de inhoud van de dreiging kunnen we geen details geven. Dit omdat de recherche momenteel druk bezig is met het onderzoek naar de achtergronden hiervan. Tot nu toe hebben we nog niemand aangehouden in relatie tot deze melding. Het onderzoek gaat nog verder en daarom zullen ook de lessen van het Werkman Stadscollege vrijdag nog online plaatsvinden.

Weet jij meer?

Heb je informatie die ons kan helpen bij het onderzoek? Ben jij degene geweest die deze dreigmail heeft verstuurd of heb jij afgelopen dagen iets gehoord dat mogelijk te maken heeft met deze dreiging? Deel dat dan met ons via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of gebruik het tipformulier op meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar je anoniem informatie door kan geven.