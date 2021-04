Inbreker gearresteerd

Rond 03.20 uur kreeg de politie een melding van een woninginbraak in een flat aan de Wold 28. De politie was snel ter plaatse en trof een opengebroken deur aan. De verdachten waren echter niet meer aanwezig en gevlucht met een fiets. Bij het onderzoek in de omgeving zagen agenten twee verdachten fietsen en werd de achtervolging ingezet.



De mannen verstopten zich hierna in de wijk. Die werd met meerdere eenheden afgezet en een hondengeleider werd gewaarschuwd. De diensthond had weinig moeite om één van de verdachten te lokaliseren, waarna deze kon worden aangehouden. Hij bleek in het bezit van een aantal spullen die uit een kelderbox waren gestolen. De tweede verdachte zag kans, ondanks de inzet van de politiehelikopter, te ontkomen. De aangehouden verdachte, een 41-jarige man uit Lelystad, zit vast.