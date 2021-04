Man aangehouden na steekincident

Op dinsdag 13 april kreeg de politie rond 19.00 uur een melding van een steekincident. Het slachtoffer had zelf de politie gebeld en bevond zich op het Holendrechtplein. Toen de politie daar aankwam, troffen ze een 19-jarige man uit Amsterdam aan met meerdere steekwonden. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij nog ter behandeling ligt.

De recherche startte meteen een onderzoek. Daaruit bleek dat het steekincident had plaats gevonden op het Nieuwlandhof. Het recherchewerk heeft uiteindelijk op woensdag 14 april tot de aanhouding van een verdachte geleid. De verdachte zit nog vast.

De recherche is nog op zoek naar een tweede verdachte. Heb jij meer informatie of beelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Beeldmateriaal kun je uploaden via onderstaand tipformulier.