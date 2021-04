Getuigen zedenincidenten gezocht

Op vrijdag 2 april waren twee kinderen in het Gouwebos tussen Waddinxveen en Boskoop aan het spelen, toen zij tussen 11.30 uur en 12.30 uur opeens aangesproken werden door een onbekende man. Deze man deed hen vervolgens ongepaste voorstellen. Daarna maakte de man zich uit de voeten.



Een dag later, op zaterdag 3 april rond 17.00 uur, gebeurde er iets soortgelijks in de omgeving van de Zuidelijke Rondweg in Waddinxveen. Ook hier waren twee kinderen aan het spelen, toen plotseling een man hen aansprak en ongepaste voorstellen deed. Ook ditmaal maakte de man zich direct uit de voeten.



Signalement verdachte

In beide gevallen zijn de kinderen aangesproken door een blanke man, die mogelijk een groene, dan wel grijs/blauwe broek droeg.



Was u getuige?

De politie komt graag in contact met mensen die op vrijdag 2 april tussen 11.30 en 12.30 uur of zaterdag 3 april rond 17.00 uur iets verdachts hebben gezien op de genoemde locaties in Waddinxveen en Boskoop. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000.