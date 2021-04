Gewapende overval op warenhuis

De verdachte had een mondkapje op en zijn signalement is daarom moeilijk te geven. Maar het zou een man zijn van vermoedelijk ouder dan 35 jaar met een normaal postuur maar wel een ‘uitgezakt’ loopje. Hij was ongeveer 1.70 m lang. Opvallend waren zijn flaporen maar die kan hij ook gehad hebben door zijn mondkapje. Hij had een pet op en was gekleed in verder donkere kleding. Het is niet duidelijk hoe hij het parkeerterrein heeft verlaten. Onder andere daarom deze getuigenoproep. Wie heeft de man om ongeveer 16.50 uur naar buiten zien komen en weet wat hij daar gedaan heeft. Of wie herkent d e man aan zijn signalement. Alle informatie en camerabeelden zijn welkom. Heeft u tips of informatie over deze zaak met nummer 2021093407, meld dit dan:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en meteen vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)